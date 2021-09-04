2021/09/04 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ بابل، اليوم السبت، فرض حظراً

شاملاً للتجوال في ناحية الاسكندرية

بالمحافظة.

وقال المصدر، إن "محافظ بابل حسن منديل،

وجه بفرض حظر شامل للتجوال في

الاسكندرية من الآن وحتى إشعار آخر".

وبين المص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مجزرة بابل" تدفع لفرض حظر شامل للتجوال في الاسكندرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مجزرة بابل" تدفع لفرض حظر شامل للتجوال في الاسكندرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).