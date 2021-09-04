2021/09/04 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن

وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد

لفايروس كورونا من شركة "فايزر".

وقالت الشركة العامة لتسويق الأدوية

والمستلزمات الطبية، في بيان، إن "شحنات

جديدة من اللقاح المضاد

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