أوردوغان يعتزم القيام بزيارة خاصة إلى العراق

2021/09/04 | 21:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهمية أن يتفهم الجانب التركي وضع العراق الخاص.

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