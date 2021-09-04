2021/09/04 | 21:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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عمليات غرب نينوى توضح بشأن تطوع أبناء سنجار في صفوف القوات الأمنية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 21:36

بغداد- واع- آمنة السلاميأكدت قيادة عمليات غرب نينوى، اليوم السبت، أنها مستمرة بعملية زج أبناء قضاء سنجار ضمن صفوف القوات الأمنية.وقال قائد العمليات اللواء الركن جبار الطائي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية زج أبناء سنجار بصفوف القوات الأمنية مستمرة وتحتاج الى بعض الخطوات الإدارية"، لافتاً الى أن "العملية في طور الانسيابية لغرض إكمال الإجراءات الإدارية كالفحص وتدقيق الموقف الأمني وتدقيق الوثائق والشهادات التي تقدم".وأشار الطائي إلى أن "هناك وجبة سيتم فحصها ومن ثم يتم إصدار الأوامر الإدارية بالتحاقهم"، مبيناً أن "عملية الفحص للمتطوعين مستمرة حسب ضوابط القبول وفقاً للقانون العراقي الذي ينص على أن يكون عمر المتقدم من 18 الى 35 عاماً، وأن يكون المتطوع حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية (في أقل تقدير) مع الأفضلية لأصحاب الشهادات العليا".ولفت إلى أن "قسماً من الذين حضروا للفحص قد كانوا أما خارج ضوابط القبول أو أن مستمسكاتهم المطلوبة غير كاملة لذلك تم ترشيح بدلاء عنهم"، مشيراً إلى أن "القيادة الآن بانتظار الموافقة على مباشرة الفحص للبدلاء لغرض إكمال العدد اللازم للتطوع".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة ماضية بتنفيذ اتفاقية سنجار.وقال الكاظمي في كلمة خلال لقائه بتجمع عشائر ووجهاء سنجار بمحافظة نينوى نقلها مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أصبح هذا المكان مقدساً لأن دماء زكية وطاهرة سالت هنا، دماء أهلنا من الإيزيديين الشرفاء، ودماء الشباب من كل أنحاء العراق الذين حرروها لأنها عرضهم وأرضهم"، لافتاً الى أن "أرض سنجار ستبقى مزاراً خالداً في وجدان العراقيين، وعلامة مضيئة في سجل وطنيتهم، وشاهداً على صمود أهلنا الإيزيديين وتمسّكهم بأرضهم".

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