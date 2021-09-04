كلمة للشيخ رزاق الجنابي أمام قيادة شرطة بابل: شرط قبل الجلوس مع عشيرة المتورطين (فيديو)

2021/09/04 | 21:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالب الشيخ رزاق العلي الجنابي، أحد رؤساء فخذ "البو مهلهل"، السبت، أبناء القبيلة بالتهدئة، بفسح المجال أمام القوات الامنية لاخذ دورها في القصاص من المتورطين بحادثة "سوق القرية العصرية" في بابل.

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وقال الجنابي في مقطع مصور، اطلع عليه "ناس" (4 أيلول 2021)، خلال لقائه عدد من ضباط الأجهزة الأمنية، إن "ما حصل ليس بقليل..



فمسك شخص ونحره وذبح آخر ان دل فيدل على ان الدولة ليست بقوية".

وأضاف الجنابي بشأن العلاقة مع قبيلة المتورطين في الحادثة، "نحن والجبور اخوة وتربطنا اواصر مجتمعية"، مطالبا "ابناء قبيلته بالتهدئة".

وأكد أن "الامر اصبح بيد الدولة ونتمنى ان يكون القصاص سريع من اجل تهدئة الامور"، مقدما "شكره لوفد القوات الامنية".

وشدد الجنابي، على "ضرورة بذل جهود استثنائية من قبل الاجهزة الامنية"، رافضا "الجلوس مع قبيلة المعتدين ومنحهم (عطوة) قبل أن يتم تسليم جميع المتورطين في الحادثة".

وسادت حالة من القلق والتوتر، في مدينة الأسكندرية، بمحافظة بابل، اليوم السبت، بسبب النزاع العشائري، الذي اندلع قبل يومين، وراح ضحيته خمسة أشخاص بين قتيل وجريح، أحدهم نحراً.

ووجه المحافظ حسن منديل، على خلفية الاحداث الراهنة، الجهات المعنية بفرض حظر للتجول داخل منطقة الاسكندرية الى اشعار اخر، في محاولة للسيطرة على الأمور مع زيادة حدة التوتر الملحوظة.

وتجمع المئات من أبناء عشيرة "الجنابات" للتنديد بالحادثة، والمطالبة بدم أبنائهم.

وأعلنت قيادة الشرطة في محافظة بابل، امس الجمعة، اعتقال متهمين بارتكاب الحادثة.

وصدر بيان الشرطة بعد ساعات من الحادثة التي أثارت ضجة كبيرة وغضباً ومطالبات عشائرية بمحاسبة الجناة، الذين "قتلوا شخصين أحدهما نحراً" إثر مشادة داخل السوق في منطقة الحصوة.

وذكر بيان للشرطة تلقى "ناس"، أن الحادثة وقعت "بعد حصول مشاجرة بين طرفين على محل داخل سوق القرية العصرية بناحية الإسكندرية شمالي بابل، أسفر عنها مقتل شقيقين وإصابة ثلاثة آخرين بواسطة آلة جارحة (سكين) وهروب الجناة الى جهة مجهولة".

وأوضح البيان، أنّ "قائد شرطة المحافظة اللواء علي هلال الشمري وجه باستنفار كافة الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية للقبض على الجناة وبأسرع وقت ممكن"، مؤكداً أنّ "قوة من قسم شرطة الإسكندرية تمكنت في أقل من ساعة واحدة، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بعملية القتل مع اثنين آخرين اشتركا في المشاجرة، ليتم نقلهم كافة إلى مركز التحقيق المختص لإكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى القضاء".

واستنكرت عشيرة الضحايا، في وقت سابق، الحادثة التي بدأت بمشادة اندلعت بين شقيقين يعملان بمتجر للبقالة مع ثالث يملك متجراً لـ "السيراميك"، قبل أن يهاجم الأخير مع مجموعة من الأشخاص الشابين بالسكاكين، ما أسفر عن مقتلهما وإصابة شقيقين آخرين فضلاً عن والدهم.

وقال أحد الأشقاء المصابين في الحادثة، إنّ "مشادة واشتباك خفيف بالأيدي وقع بين الطرفين، لكن صاحب متجر السيراميك عاد وهاجمهم برفقة نحو 20 شخصاً يحملون السكاكين والسيوف".

فيما قال أحد أفراد العشيرة، إنّ "المتهم في الحادثة قتل أحد الشابين بحز رقبته بدم بارد وأمام أنظار الناس".

وطالبت عشيرة الضحايا، بـ "القصاص العاجل من الجناة"، مهددة بالتصعيد في حال عدم "تحقق مطلبهم".

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