توب 5: زواج إجباري لأفغانيات مقابل الفرار من طالبان.. ووفد لبناني في سوريا

2021/09/04 | 21:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تواصل القتال في وادي بنجشير بين طالبان وجبهة المقاومة الوطنية، وتصريحات مصادر لـCNN عن إجبار فتيات أفغانيات على الزواج من أجل دخول مطار كابول والفرار من طالبان، ووفد رسمي لبناني في سوريا لأول مرة منذ 2011، ورسالة من تركي آل الشيخ بعد عملية جراحية "صعبة"، وصولا إلى احتمالات العودة إلى حياتنا قبل وباء كورونا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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