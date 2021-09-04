وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان

2021/09/04 | 21:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، مساء اليوم السبت، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبدالأمير قبلان بعد تدهور وضعه الصحي عن عمر يناهز 85 عاما.

وولد عبدالأمير قبلان عام 1936 في بلدة ميس الجبل الجنوبية، والتي عرفت بحوزاتها الدينية وعلمائها.

وأسند إليه منصب المفتي الجعفري الممتاز في العام 1974، حين كان رفيقا لمسيرة الامام موسى الصدر.

وفي العام 1994، انتخب الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيسا للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كما انتخب الشيخ قبلان بالإجماع نائبا للرئيس.

وعلى اثر إصابة الإمام شمس الدين بمرض عضال ودخوله إلى المستشفى في العام 2000، تولى المفتي قبلان مهام رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

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