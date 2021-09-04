عمليات غرب نينوى: مستمرون بـ”زج” أبناء سنجار في صفوف القوات الامنية

2021/09/04 | 21:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت قيادة عمليات غرب نينوى، اليوم السبت، أنها مستمرة بعملية زج أبناء قضاء سنجار ضمن صفوف القوات الأمنية.وقال قائد العمليات اللواء الركن جبار الطائي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز […]

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