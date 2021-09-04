2021/09/04 | 21:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن بلاده لا تخوض المفاوضات “من أجل التفاوض فقط”، مشددا على ضرورة أن تنتهي المحادثات مع الغرب برفع العقوبات عن الشعب الإيراني.ولفت رئيسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسي يؤكد: نسعى لرفع العقوبات ولن تتراجع عن مصالح الشعب الإيراني المركز الخبري الوطني.

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