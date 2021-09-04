بالوثيقة.. لجنة برلمانية تعترض على تسمية مدير عام بهيئة الاستثمار

2021/09/04 | 21:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر تقدم، وثيقة صادرة من لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية تتضمن اعتراضاً على تسمية مدير عام جديد بهيئة الاستثمار.وطالبت اللجنة بتصويب الوضع الذي وصفته بالمخالف.

وادناه نص الوثيقة:

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