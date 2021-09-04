الإعلام الأمني تعلن اعتقال ستة متهمين بأحداث

2021/09/04 | 21:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن

اعتقال ستة متهمين بأحداث "الاسكندرية"

شمالي محافظة بابل.

وقالت الخلية في بيان، إن "القوات

الأمنية في محافظة بابل تلقي القبض على

٥ متهمين على خلفية المشاجرة التي ح

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