الدفاع المدني تسيطر على حريق المحال التجارية في بابل: واجهنا صعوبة

2021/09/04 | 21:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

السبت، عن سيطرتها على حادث حريق اندلع

داخل خمسة محلات تجارية متنوعة النشاط

التجاري في منطقة حي عداي القرية

العصرية شمال محافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرقه

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