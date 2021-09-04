2021/09/04 | 22:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التجارة، السبت، إضافة مواد جديدة إلى مفردات البطاقة التموينية، وإطلاق حملة لضبط أسعار الصمون.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريح، إنّ "وزارة التجارة ستقوم بتوزيع العدس والحمص المجروش ضمن بقوليات الوجبة الثانية التي وصلت إلى المخازن"، لافتًا إلى أنّ "الوزارة بانتظار استكمال تسلم الحصص من قبل جميع المخازن ضمن الخطة التسويقية، لإطلاقها وتوزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة".

أوضح حنون من جانب آخر، أنّ "وزارة التجارة تمنح الإجازات لأفران الصمون والمخابز، على أنّ تتولى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة والأجهزة الأمنية الأخرى وتحديدًا جهاز الأمن الوطني، متابعة عملها ومراقبتها".

وبيّن، أن "الوزارة دخلت على خط الأفران وبدأت بفرض عقوبات وإيقاف بعضها ممن قللوا عدد الأرغفة (الصمون) إلى 4 أو 5 مقابل ألف دينار"، مؤكدًا "إطلاق حملة كاملة على المخابز والأفران الأهلية الأسبوع المقبل لمتابعة آليات البيع".

وأشار المتحدث، إلى أنّ "المبررات التي تساق مقابل رفع الأسعار تتعلق بتقليل كميات مادة الطحين الصفر من قبل وزارة الزراعة"، مشددًا أنّ "الأسبوع المقبل سيشهد متابعة عمل جميع المخابز والأفران في عموم البلاد وإحالة المخالفين إلى قاضي التحقيق من قبل مديرية الجريمة المنظمة".

اقرأ/ي أيضًا:

جودة "سيئة" ومفردات محدودة..



جردة حساب لحكاية البطاقة التموينية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقوليات جديدة في البطاقة التموينية وحملة لضبط تسعيرة الصمون) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقوليات جديدة في البطاقة التموينية وحملة لضبط تسعيرة الصمون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).