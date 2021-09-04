وزير الداخلية يصدر توجيهاً يخص المنتسبين من حملة الشهادات

2021/09/04 | 23:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي توجيها يخص حملة شهادات البكالوريوس فما فوق.

وقال الغانمي في بيان، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه «نفتخر ان لدينا كفاءات من منتسبي وزارة الداخلية وهم حملة شهادات البكالوريوس فما فوق ، وقد اثروا على أنفسهم بأن يجمعوا بين الأكاديمية وشرف العسكرية، وبعد أن تابعت شخصياً مناشداتهم، ومن أجل تكييف وضعهم وإعطاء كل ذي حق حقه، وجهنا بإعداد استمارة لمعرفة تخصصات وأعداد الراغبين منهم بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني».



وأضاف، «نأمل لهم المزيد من النجاح والعطاء لخدمة هذا البلد..



فإن العلم أساس البناء والتقدم والمهنية».

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