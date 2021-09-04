بمتابعة الفريق عماد محمد محمود .. وكالة شؤون الشرطة لوزارة الداخلية تعلن حصيلة صيد كبيرة للمطلوبين والمخالفين لعملياتها

2021/09/04 | 23:03 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بمتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود،، أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة وتوابعها من تاريخ 26 / 8 / 2021 ولغاية 2 / 9 / 2021.

وجاءت الحصيلة كالتالي، «15 حالة انسانية، فض 1371 مشاجرة، ضبط 44 عجلة مطلوبة، 28 حالة تبرع بالدم، انقاذ حالتين من الغرق”.

فضلا عن “القاء القبض على 187 تاجرا ومروجا ومتعاطيا للمخدرات، واعتقال 535 متسولا و12 سارقا، و216 مخمورا”.

كما ضبطت الوكالة “9 احزمة ناسفة، واحالة 206 متهمين الى المحاكم، وضبط 64 سلاحا وكدسين للعتاد، و1062 اعتدة مختلفة”.

في حين نفذت الوكالة “1585 امر قبض، واعتقال 26 ارهابيا، وابطال مفعول 4 عبوات ناسفة، وطبع 31127 لوحة سيارة، واصدار 18565 اجازة سوق، و36917 سنوية سيارة”.

كما القت القبض على “5 عصابات مهمة، و6 من مطلقي العيارات النارية، و4 متهمين بالدكات العشائرية”

إلى ذلك، أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد القاء القبض على متهمين اثنين بسرقة عجلة من باحة أحد الدور السكنية في بغداد، فضلاً عن القبض على متهم آخر قام بسرقة أموال ومصوغات ذهبية في منطقة أخرى من العاصمة. وذكر بيان للمديرية، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «مفارزها في مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة تمكنت من كشف حادث سرقة عجلة والتوصل الى الجناة والقبض عليهم»، مبيناً أن «عملية القبض جاءت بعد ورود أخبار عن حادث السرقة، وإفادة المشتكية بسرقة عجلتها من داخل دارها في منطقة الصليخ ببغداد أثناء ما كانت العجلة مركونة في باحة كراج الدار، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل، وتفعيل المصادر».

وأضاف أنه «بعد التحري وجمع المعلومات وبالجهود الفنية تم التوصل الى أحد المتهمين والقبض عليه، حيث اعترف المتهم صراحة بسرقة العجلة بالاشتراك مع متهم آخر يسكن في نفس دار المشتكية وهو أبن أخ زوجها»، مشيراً إلى أنه «تم إصدار أمر قبض بحقه والقبض عليه هو الآخر وتدوين أقوال المتهمين وتصديقها قضائياً بالاعتراف وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات، ولازالت الجهود مبذولة لضبط العجلة أصولياً». وفي السياق، لفت البيان إلى أن «مفارز مكتب مكافحة إجرام الحرية تمكنت من القبض على متهم وفق المادة 446 لقيامه بسرقة أموال ومصوغات ذهبية من داخل دار سكني ضمن قاطع مكتب الحرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم أصولياً لينال جزاءه العادل».

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