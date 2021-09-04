2021/09/04 | 23:03 - المصدر: عين العراق

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السبت 4 سبتمبر 2021 | 10:47 مساءً

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اللواء 52 بالحشد الشعبي يتصدى لتعرض “داعشي” شرق صلاح الدين

تصدت قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي، مساء اليوم السبت، تعرضا لفلول “داعش” الإرهابي في منطقة ينگجة شرق صلاح الدين.



و اسفرت عملية التصدي للتعرض الإرهابي بحسب بيان صحفي الى إصابة عدد من عناصر فلول “داعش” الإرهابي.



وكشف البيان الى ان عملية التصدي للتعرض ما تزال مستمرة.

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