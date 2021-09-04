شرطة ميسان تعلن السيطرة على نزاع العشائري

2021/09/04 | 23:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، السيطرة على مشاجرة في ناحية العدل التابعة لقضاء المجر الكبير، فيما نفت استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المشاجرة وقعت أثر خلافات بين طرفين من أولاد العم، مما أدت الى اصابة احد المواطنين بجروح طفيفة في ساقه، …

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