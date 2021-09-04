الحشد الشعبي يتصدى تعرضا لداعش شرقي صلاح الدين

2021/09/04 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتصدت قوات الحشد الشعبي، تعرضا لعصابات داعش الارهابية شرقي محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم السبت، تعرضا لفلول داعش الإرهابي في منطقة ينگجة شرق صلاح الدين".وأضاف، أن "عملية التصدي للتعرض الإرهابي أسفرت عن إصابة عدد من عناصر فلول “داعش” الإرهابي، وماتزال عملية التصدي للتعرض مستمرة."

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