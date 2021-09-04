ديالى.. نجاة قيادي في الحشد الشعبي من محاولة اغتيال

2021/09/04 | 23:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نجا القيادي في الحشد الشعبي، صلاح الزهيري، من محاولة اغتيال في محافظة ديالى.

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وقال مصدر أمني لـ"ناس" (4 أيلول 2021) إن "عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل سيارة القيادي في الحشد صلاح الزهيري، (نوع جيكسارا) انفجرت، مما أدى إلى إصابته بجروح".

وأضاف، أن "الزهيري نُقل إلى مستشفى بعقوبة العام، على الفور لتلقي العلاج، فيما وصلت قوة أمنية، أخرى إلى موقع الحادثة، وفتحت تحقيقاً في الأمر".

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