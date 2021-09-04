التلفزيون السعودي: إحباط هجوم باليستي على المنطقة الشرقية.. وتناقل مقاطع فيديو من الدمام

2021/09/04 | 23:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف في اليمن، بقيادة السعودية، إحباط هجوم باليستي على المنطقة الشرقية للمملكة، مساء السبت، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

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