2021/09/04 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات الحشد الشعبي، السبت، صدها تعرضا لداعش شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقى NRT عربية، نسخة منه، (4 ايلول 2021)، ان "قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم السبت، تعرضا لفلول داعش الإرهابي في منطقة ينگجة شرق صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن "عملية التصدي للتعرض الإرهابي أسفرت عن إصابة عدد من عناصر فلول "داعش” الإرهابي، وماتزال عملية التصدي للتعرض مستمرة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يتعرض لهجوم من قبل داعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يتعرض لهجوم من قبل داعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).