2021/09/04 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل، السبت، رفع حظر التجوال الذي فرض خلال تنفيذ ممارسة أمنية ضمن ناحية الاسكندرية، مشيرة إلى اعتقال 5 متهمين بحادثة القتل في سوق القرية العصرية، كما تم اعتقال متهم آخر قام بحرق أحد المحال التجارية ضمن السوق .

وقال اعلام القيادة في بيان اليوم، (4 ايول 2021)، ان "الممارسة التي نفذتها الأجهزة الامنية ضمن مناطق الإسكندرية وبتواجد ميداني لقائد الشرطة اللواء المهندس علي هلال الشمري للاشراف على فعاليتها الامنية، أسفرت عن القاء القبض على اثنين من المتهمين المطلوبين بحادثة القتل التي اندعلت قبل يوم أمس في مشاجرة ضمن سوق القرية العصرية، ليصبح عدد المتهمين الملقى القبض عليهم بحادثة القتل خمسة أشخاص، فيما القي القبض على متهم آخر قام بحرق أحد المحال التجارية ضمن السوق".

وأضاف البيان، ان "قيادة الشرطة تؤكد على مواصلة استراتيجيتها في تعزيز اجراءات الأمن وفرض سلطة القانون ومحاسبة المقصرين في عموم مناطق المحافظة وانه تم رفع حظر التجوال الذي فرض خلال تنفيذ الممارسة الأمنية" .

وكان محافظ بابل، حسن منديل السرياوي، وجه في وقت سابق من اليوم السبت، بفرض حظر التجوال بناحية الاسكندرية حتى شعار اخر، اثر استمرار التصعيد المسلح بين عشيرتين على خلفية مقتل شقيقين في سوق شمالي المحافظة.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فرض الحظر.. تطور جديد بشأن احداث الاسكندرية في بابل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فرض الحظر.. تطور جديد بشأن احداث الاسكندرية في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).