عودة ارتفاع سعر الوقود في اقليم كردستان

2021/09/04 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_كردستان

عاودت أسعار الوقود ارتفاعها في إقليم كردستان، بالرغم من إرسال الحكومة الاتحادية لمليون لتر من البانزين يومياً.وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر اللتر الواحد من البانزين السوبر بلغ 975 دينار فيما بلغ سعر اللتر الواحد من البانزين العادي 800 دينار".

في وقت طالب عضو برلمان إقليم كردستان مسلم عبد الله هيئة رئاسة برلمان الإقليم "لاستضافة وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم كمال آشتي لمعرفة استمرار ارتفاع سعر الوقود رغم دعم بغداد".

وقال عبد الله في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "على ما يبدو فأن حكومة الإقليم لاتستطيع أن تعيش بدون أزمات، دون اهتمام أو مبالاة لمعاناة المواطنين"، مطالبا بغداد أن "تضع شروطا قبل إرسال تلك الكميات".

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