نجاة قيادي بالحشد الشعبي من محاولة اغتيال في بعقوبة

2021/09/04 | 23:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / نجا قيادي في الحشد الشعبي من محاولة اغتيال في انفجار عبوة لاصقة وضعت بسيارته في بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان القيادي في الحشد الشعبي صلاح الزهيري نجا من محاولة اغتيال في انفجار عبوة لاصقة كانت مثبته اسفل عجلته قرب مرآب بعقوبة القديم وسط المدينة ادى الى اصابته بجروح .واضاف ان المصاب تم نقله الى مستشفى بعقوبة التعليمي للعلاج /انتهى

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