التجمع الوطني للاتحادات والنقابات في البصرة يرفض التقيد للحرية النقابية التي تأسست من اجلها

2021/09/04 | 23:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / ناقش التجمع الوطني للاتحادات والنقابات في البصرة في اجتماع ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تشكيل قسم لمتابعة شؤون الاتحادات والنقابات ضمن الهيكل التنظيمي لمكتب الامين العام لمجس الوزراء.واوضح التجمع في بيان تلقت وكالة / نينا / نسخة منه اليوم يرى التجمع الوطني للنقابات والاتحادات في البصرة ان هذا الكتاب سيقيد العمل النقابي ويمحي الصبغة التنظيمية وفق القوانين الخاصة بالنقابات والاتحادات منفردة ومجتمعة .اذ سيكون العمل بهذه الطريقة التي جاءت بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء تقود الى :1- العمل المقيد من القانون بعد الغاء القانون الخاص الذي تشكلت وفقه تنظيمات الاتحادات والنقابات ..علما ان القانون الخاص يقيد العام من الناحية القانونية .2- لاقيمة لادارة النقابات والاتحادات بعد استحداث اقسام تتابع عمل النقابات والاتحادات والتدخل في عملها اذ ستمحي الصبغة الخاصة التي تكونت في ضوئها تلك التجمعات النقابية وتجعلها كمؤسسات حكومية .وفي ضوء ذلك يرفض التجمع الوطني للاتحادات والنقابات في البصرة هذا التقيد للحرية النقابية التي تأسست من اجلها ./ انتهى

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