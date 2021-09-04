إصابة قيادي في الحشد بانفجار عبوة لاصقة بمدينة بعقوبة

2021/09/04 | 23:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بإصابة قيادي في الحشد الشعبي بانفجار عبوة لاصقة في بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة لاصقة موضوعة اسفل عجلة مدنية انفجرت مساء اليوم ضمن مدينة بعقوبة في ديالى".

وأضاف المصدر أن "الانفجار انفجر عن إصابة قيادي في الحشد الشعبي كان في السيارة".

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