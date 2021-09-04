2021/09/04 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقطة كوريا دافع قوي لمواجهة إيران أدفاكوت يعيد الثقة للاعبين ويرتّب أوراق الأسود فنياً الناصرية- باسم الركابي قبل كل شيء علينا التعامل بواقعية مع نتيجة التعادل امام كوريا الجنوبية بدون اهداف وان لانبالغ بالتفاؤل لكي لا تغطي النقطة على مستوى الأداء خاصة في الشوط الاول بعد ان فرض الفريق الكوري سيطرة تامة على سير اللعب […]

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