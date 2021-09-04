2021/09/04 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة بغداد تتوّج بطلاً لأندية العراق بالمصارعة بغداد- محسن التميمي توّجَ فريق أمانة بغداد للمصارعة الحرة بلقب بطولة أندية العراق التي اختتمت منافساتها في مدينة زاخو.وتربع مصارعو بغداد على عرش المسابقة المحلية جاءَ بعد منافسة ساخنة وقوية مع لاعبي فريقي نفط البصرة والشرطة الذين يمتلكون لاعبين إيرانيين على مستوى عالٍ. وحققَ لاعبو أمانة بغداد […]

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