2021/09/04 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة تحتفي ببعثة اللجنة البارالمبية ولدان يحرز وساماً جديداً ويرفع غلة العراق إلى 3 ميداليات ملوّنة طوكيو – عمار طاهر موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية هشام السلمان موفد اللجنة البارالمبية أضاف البطل البارالمبي ولدان نزار وساما اخر الى غلة العراق عندما أحرز الميدالية البرونزية في فعالية رمي الرمح للرجال لتصبح الحصيلة وسام فضي ووسامان برونزيان […]

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