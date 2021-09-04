2021/09/04 | 23:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة حدد ايران، اليوم السبت، أربع وجهات لصادراتها في السنوات الأخيرة، بينها العراق.وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك في إيران روح الله لطيفي: ان “الجمهورية الاسلامية الايرانية وضعت ضمن اولوياتها السياسية والامنية والاقتصادية؛ الاهتمام والتعاون مع دول الجوار، لذلك شهدنا خلال السنوات الاخيرة ازدهار التجارة مع دول الجوار، بحيث شكلت الدول الاربع؛ العراق …

ظهرت المقالة إيران تحدد أربع وجهات لصادراتها في السنوات الأخيرة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تحدد أربع وجهات لصادراتها في السنوات الأخيرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تحدد أربع وجهات لصادراتها في السنوات الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).