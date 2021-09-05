خلال زيارته للمناطق المتضررة.. بايدن يتعهد بدعم المجتمعات التي دمرها إعصار أيدا

2021/09/04 | 23:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس بايدن إلى لويزيانا يوم الجمعة ليرى ما خلفه الإعصار أيدا وراءه.تم ربط العديد من الوفيات بالعاصفة في لويزيانا وميسيسيبي.تعاني أحياء بأكملها من نقص في الغاز والطعام وحتى الكهرباء.أثناء اجتماعه مع المسؤولين المحليين، تعهد بايدن بالتأكد من أن كل مجتمع متأثر سيحصل على ما يحتاجه لإعادة البناء.وفي تقرير ريد بينيون مراسل CNN المزيد.

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