2021/09/04 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، باصابة قيادي في الحشد الشعبي جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في محافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (4 ايلول 2021)، ان "عبوة ناسفة مثبتة بسيارة القيادي في الحشد الشعبي صلاح قاسم محمد الزهيري انفجرت مقابل كراج الموحد بمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأضاف، أن "الزهيري أصيب بجروح متفرقة، نقل على إثره لمستشفى بعقوبة العام لتلقي العلاج".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: اصابة قيادي في الحشد الشعبي بانفجار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: اصابة قيادي في الحشد الشعبي بانفجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).