حيلة من مسلحي طالبان توقع بالمثليين.. و

2021/09/04 | 23:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدرجت طالبان رجل مثلي الجنس وعرضته للضرب والاغتصاب في آخر حادثة تناقض تعهدات قادة الحركة بأن حكمهم لأفغانستان سيكون مختلفا عن الفترة السابقة التي ارتكبوا فيها انتهاكات كبيرة.

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