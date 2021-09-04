2021/09/04 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عذاب يقدّم إنتهاكات على خشبة الفلوجة: المسرحية تعالج صراع الإنسان داخل وطنه بغداد – ياسين ياس ضمن فعاليات مهرجان الفلوجة المسرحي الأول الذي اختتم فعالياته مؤخرا تم عرض مسرحية (انتهاكات) تأليف عكاب حمدي إخراج معاذ عذاب قائلا (فكرة المسرحية تدور حول مقبرة لشهداء منسية بسبب إهمال الأهالي لها من خلال إلقاء القمامة لكن هؤلاء الشهداء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عذاب يقدّم إنتهاكات على خشبة الفلوجة:) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عذاب يقدّم إنتهاكات على خشبة الفلوجة:) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).