2021/09/04 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثقافة تبحث سبل نجاح مهرجان المربد بغداد – الزمان التقى وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم الأربعاء الماضي في مكتبه وفداً من فرع البصرة باتحاد ألادباء والكتاب العراقيين برئاسة رئيس الفرع سلمان القاصد وممثلين عن الاتحاد .وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بانجاح مهرجان المربد بدورته الرابعة والثلاثين (دورة الشاعر إبراهيم الخياط) التي تقام للمدة من […]

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