2021/09/04 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإبداع بالجينات..لا يرتبط بعمر معين ستوكهولم – الزمان الطفلة الموهوبة فاطمة وليد الشطري بعمر 9 سنوات عشقت فن الرسم بعمر 5 سنوات بدأت برسم الشخصيات الكارتونية..أنتبه والدها الشاعر والأعلامي وليد الشطري لموهبتها في فن الرسم فوفر لها كافة مستلزمات الرسم فتحولت غرفتها الى مرسم صغير..عرضت رسوماتها على الفنان العراقي النحات فاضل مسير..[…]

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