لا يمسه إلا المطهرون - عذري مازغ

2021/09/04 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ عندما كنت نادلا في المغرب بمقهى، كان يأتي شخص بلحيته المعهودة وبشطارته المعهودة ايضا ، كان عوض أن يطلب قهوة بالحليب يطلب القهوة بالمعيار الفرنسي : "كافي سيباري" (café separai) وتعني في لغتنا، لغة النوادل، كأس حليب وكأس بن ليمزجهما هو على مذاقه، والحقيقة كانت نسمة ساحرة باللغة الفرنسية، إخواني مودرن يتكلم الفرنسية لعامة على أنه متمدن، حيلة خفيفة على النفس أوقعتني انا النادل وصاحب المقهى بشكل كنا صد ......





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