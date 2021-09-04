الحشد ينهي التعرض الإرهابي شرق صلاح الدين ويعلن حصيلته

2021/09/04 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، السبت، انتهاء التعرض الإرهابي شرق صلاح الدين بدحر "الدواعش".

وقال الحشد في بيان ان "قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم السبت، من انهاء التعرض الإرهابي شرق صلاح الدين بدحر عناصر فلول داعش الإرهابي المهاجمين".

واضاف ان "التعرض الإرهابي الذي وقع في منطقة ينگجة شرق صلاح الدين اسفر عن إصابة أحد مقاتلي اللواء الابطال بجروح طفيفة، كما أصيب عدد من عناصر فلول داعش الإرهابي قبل دحر هجومهم بالكامل".

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