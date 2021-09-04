تجمع جماهيري يدعو اهالي ديالى الى انتخاب الكفاءات الوطنية الشابة المخلصة والابتعاد عن السياسيين المجربين

2021/09/04 | 23:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعت شخصيات دينية وعشائرية واجتماعية في محافظة ديالى المواطنين الى انتخاب الكفاءات الوطنية التي تعمل باخلاص لاهالي المحافظة والابتعاد عن الشخصيات المجربة عملا بشعار المرجعية الدينة العليا/ المجرب لا يجرب/.واكدوا في تجمع جماهيري اقيم بمنزل المرشح عن دولة القانون للانتخابات المقبلة سامي طالب المعموري في ناحية جديدة الشط ان اهالي محافظة ديالى سأموا وملوا من الوعود الكاذبة لسياسيين انتخبوا لدورات عدة في البرلمان ولم يقدموا لاهالي المحافظة سوى الوعود وعدم تنفيذ اي مشاريع تخدم المواطنين على ارض الواقع".واشاروا الى ان محاظة ديالى تحتاج الى عناصر وطنية شابة ومخلصة وكفوءة تعمل لمصلحة المواطنين وليس لمصالحها ومنافعها الشخصية محذرين من الوقوع في فخ الطائفية والمناطقية والمذهبية .وطالبت هذه الشخصيات اهالي ديالى بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات وعدم الاستماع الى من يطالب بعدم المشاركة بها لانها الفرصة الوحيدة لتغيير وجوه الفاسدين المتسلطين على رقاب المحافظة والاتيان بشخصيات وطنية تخدم المحافظة باخلاص وتفان./انتهى

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