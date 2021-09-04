الحشد الشعبي ينهي تعرضا ارهابيا شرق صلاح الدين

2021/09/04 | 23:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكنت قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي، مساء اليوم السبت، من انهاء التعرض الإرهابي شرق صلاح الدين بدحر عناصر فلول داعش الإرهابي المهاجمين.وذكر اعلام الحشد: اسفر التعرض الإرهابي الذي وقع في منطقة ينگجة شرق صلاح الدين عن إصابة أحد مقاتلي اللواء الابطال بجروح طفيفة.كما أصيب عدد من عناصر فلول داعش الإرهابي قبل دحر هجومهم بالكامل./انتهى3

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