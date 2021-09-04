غوغل تقفل حسابات للحكومة الأفغانية السابقة تحسبا من انتقام طالبان

2021/09/05 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن موقع غوغل إغلاق بعض حسابات البريد الإلكتروني العائدة لبعض مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقة، بشكل مؤقت، خشية من ملاحقة طالبان لهم بعد التعرف على هوياتهم.

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