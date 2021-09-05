2021/09/05 | 00:22 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الايرانية: لا خیار أمام واشنطن سوی الأدب واحترام طهران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/05 | 00:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الايرانية: لا خیار أمام واشنطن سوی الأدب واحترام طهران) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الايرانية: لا خیار أمام واشنطن سوی الأدب واحترام طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).