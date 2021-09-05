2021/09/05 | 00:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت محافظة نينوى، قوائم وجبة جديدة من المواطنين المتضررين، المشمولين بالتعويضات.

وذكرت المحافظة في بيان لها: "ننوه للمواطنين الى وصول وجبة جديدة من مبالغ التعويضات للمتضررين والذين اكملوا معاملاتهم..".

وأوضحت أنه "سيتم توزيع صكوك المبالغ على مستحقيها يوم غد الأحد ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً في ديوان المحافظة، على شكل وجبات وسيعلن عن بقية الوجبات تباعا".

وبلغ عدد المشمولين بحسب القوائم التي اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، 237 مستفيداً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تعلن قوائم جديدة للمشمولين بالتعويضات) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تعلن قوائم جديدة للمشمولين بالتعويضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).