استشهاد شرطيين في هجوم لداعش جنوب كركوك

2021/09/05 | 00:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ استشهد شرطيان في هجوم لداعش جنوب كركوك .وقال مصدر امني في قضاء داقوق :" ان عناصر من داعش الارهابي هاجموا نقطة تابعة للشرطة الاتحادية بالقرب من قرية (سطيح) ، وادى الهجوم الى استشهاد اثنين من افراد النقطة "./انتهى

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