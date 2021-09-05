2021/09/05 | 00:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lA7mdHVX5B0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المراجعة مع سعدون محسن ضمد / ( رحلة النبي ابراهيم )/الضيف أ.د. زهير صاحب محسن) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المراجعة مع سعدون محسن ضمد / ( رحلة النبي ابراهيم )/الضيف أ.د. زهير صاحب محسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).