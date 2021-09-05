مقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية بهجوم في كركوك

2021/09/05 | 00:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية بهجوم مسلح في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك هجوماً مسلحاً وقع مساء اليوم على قوات الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد بكركوك".

وأضاف المصدر أن "حصيلة اولية للهجوم مقتل 5 عناصر من الاتحادية".

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