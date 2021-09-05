مصدر يكشف عن مكان دفن جثمان المرجع الحكيم

2021/09/05 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشف مصدر من مكتب المرجع الكبير الراحل السيد محمد سعيد الحكيم (قدس سره) مكان دفن الجثمان الطاهر للفقيد.وذكر المصدر لـ «موقع الأئمة الاثني عشر» تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "تقرر أن يكون المثوى الأخير للجثمان الطاهر لفقيد المذهب المرجع الكبير السيد الحكيم رضوان الله عليه في مقبرة السادة العلماء من آل الحكيم مجاور مسجد الهندي بالقرب من مرقد الامام علي عليه السلام".قبل ذلك، أعلن مكتب المرجع الحكيم أنه سيتم تشييع جثمان سماحة المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد الحكيم (قدس سره) الاحد ٢٧ محرم الحرام الساعة الثامنة صباحاً من مكتبه في النجف الاشرف.وسيعقد مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة في مسجد السهلة المعظم في نفس اليوم ولمدة ثلاثة ايام.

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