دوي انفجار ضخم في السعودية

2021/09/05 | 00:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، مساء السبت، إحباط هجوم ‏صاروخي استهدف المنطقة الشرقية في المملكة، حسب مصادر إعلامية ‏رسمية‎.‎

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" تغريدة تنقل عن التحالف إعلانه ‏‏"اعتراض وإحباط هجوم بالستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية‏‎."‎

#عاجل #التحالف: اعتراض وإحباط هجوم بالستي عدائي باتجاه المنطقة #الشرقية.#واس_عام

— واس العام (@SPAregions) September 4, 2021

وجاء إعلان التحالف بعد دقائق من أنباء تداولتها حسابات على وسائل ‏التواصل الاجتماعي عن سماع صوت انفجار في مدينة الدمام السعودية ‏وعن استهداف لمنشآت أرامكو‎.‎

ونقلت رويترز عن مصادر قالت إنها مطلعة إن منشآت أرامكو لم تتأثر ‏بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية‎.‎

وبعد ساعات من انفجار الدمام، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ ‏بالستي أطلق باتجاه جازان جنوب غربي المملكة‎.‎

ودان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين الهجوم ‏الباليستي باتجاه المنطقة الشرقية ونجران، الذي تمكنت قوات تحالف دعم ‏الشرعية في اليمن من إحباطه‎.‎

وأكد العثيمين دعم وتأييد منظمة التعاون الإسلامي لجميع الإجراءات ‏التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها‎.‎

وشدّد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ‏ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، عادّاً ‏تلك الأفعال "جرائم حرب‎".‎

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