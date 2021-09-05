فيديو للتحرش بالنساء في المدينة يوقع سعوديا في قبضة الشرطة

2021/09/05 | 00:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مؤخرا، مقطع فيديو يظهر تحرش أحدهم بسيدة في أحد المرافق العامة بالمدينة المنورة، ما تسبب بجدل واسع.

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