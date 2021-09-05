استشهاد ثمانية من عناصر الشرطة الاتحادية في هجوم لداعش جنوب كركوك

2021/09/05 | 01:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ استشهد ثمانية عناصر من الشرطة الاتحادية بعد تعرض احدى نقاطهم لهجوم مسلح وتفجير عبوات ناسفة .وقال مصدر امني ، في قضاء داقوق :" ان عناصر من داعش هاجموا نقطة تابعة الى الفوج الثاني في اللواء 19 ضمن الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية بالقرب من قرية (سطيح) التابعة لناحية الرشاد جنوب كركوك ".واضاف :" ان الهجوم ادى الى استشهاد عنصرين من عناصر النقطة ..وان قوة بأمرة رئيس اركان الفرقة الخامسة توجهت مع قوة من مغاوير اللواء ، و انفجرت على الرتل ثلاث عبوات ناسفة ادت الى استشهاد ستة من افراد القوة"./ انتهى

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